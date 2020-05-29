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2011 Nissan Rogue

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2011 Nissan Rogue

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Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Sale Price

$7,995

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  • 155,953KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5175551
  • VIN: JN8AS5MT2BW150941
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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2011 NISSAN ROGUE ONLY 155,953 KMS JUST FOR $7995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, BACK-UP CAMERA, BLUETOOTH, EQUIPPED WITH AUX, IPOD AND USB CONNECTION, CLOTH SEATS, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING. 

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Safety
  • Driver Air Bag
  • Security System
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
  • Anti-Theft System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Bluetooth
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Seating
  • Cloth Seats
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Bluetooth Connection

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