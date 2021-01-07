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2011 Nissan Rogue

140,000 KM

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2011 Nissan Rogue

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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140,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6384015
  • VIN: JN8AS5MV6BW256181

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

NEW YEARS SALE! LOWEST MARKET PRICE GUARANTEED!

 

2011 NISSAN ROGUE SL ALL WHEEL DRIVE FULLY LOADED WITH LEATHER/NAVIGATION/BACKUP CAMERA. **TOP OF THE LINE**

 

  **CERTIFIED READY**   **NO-ACCIDENT**  ** ALL NEW BRAKES AND TIRES JUST REPLACED! **

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SPOILER, ALLOY RIMS FOG LIGHTS, POWERED SEAT, TINTED WINDOWS, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Navigation System
Back-Up Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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