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2011 Nissan Rogue

164,000 KM

Details Description Features

$7,495

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2011 Nissan Rogue

2011 Nissan Rogue

S,BLUETOOTH,CRUISE CONTROL,CERTIFIED

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2011 Nissan Rogue

S,BLUETOOTH,CRUISE CONTROL,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$7,495

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164,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7922721
  • VIN: JN8AS5MT8BW154041

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 164,000 KM

Vehicle Description

2011 NISSAN ROGUE S,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

*** CRUISE CONTROL***

***BLUETOOTH**

***TRACTION CONTROL***

 

EQUIPPED WITH CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, AUX, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONER,REAR SPOILER,TRACTION CONTROL,CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

 

 **EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

**FINANCING AVAILABLE.

 

PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

 

RYDER MOTORS 

 

PHONE 905 208 5000 

 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Warranty Available
Rear Spoiler
Temporary spare tire
Cloth Seats
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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