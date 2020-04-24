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2011 Nissan Sentra

4DR SDN I4 2.0

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2011 Nissan Sentra

4DR SDN I4 2.0

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,400

+ taxes & licensing

  • 161,000KM
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  • Listing ID: 4908759
  • Stock #: 3N1AB6AP3BL629807
  • VIN: 3N1AB6AP3BL629807
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! ONE OWNER.


EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!


ICE COLD A.C POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. 2 SETS OF KEYS AND FOBS. ALLOY WHEELS. HEATED SEATS.


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Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
  • tilt steering
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Additional Features
  • Entertainment System
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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