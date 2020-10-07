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2011 Nissan Sentra

117,000 KM

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HEATED SEATS,ALLOY RIMS,LOADED,LOW KMS,CERTIFIED

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2011 Nissan Sentra

HEATED SEATS,ALLOY RIMS,LOADED,LOW KMS,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

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117,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6099483
  • VIN: 3N1AB6APXBL710075

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 117,000 KM

Vehicle Description

**ON SALE NOW REDUCED FROM $6499**    ***UNBEATABLE PRICES***

 

VERY CLEAN NISSAN SENTRA IN ASPEN PEARL WHITE WITH SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. AMAZING FUEL ECONOMY! **CERTIFIED**  **LOW KMS**

 

EQUIPPED WITH HEATED SEATS, ALLOY RIMS, CHROME EXTERIOR TRIM, SPOILER, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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