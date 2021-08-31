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2011 Subaru Legacy

174,000 KM

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2011 Subaru Legacy

2011 Subaru Legacy

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2011 Subaru Legacy

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7642822
  • Stock #: 222047
  • VIN: 4S3BMHB67B3222047

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 174,000 KM

Vehicle Description

2011 SUBARU LEGACY 2.5i PREMIUM EDITION, SYMMETRICAL ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 174K!, LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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