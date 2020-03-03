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2011 Toyota Corolla

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2011 Toyota Corolla

CE

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

  1. 1584502181
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  • 163,425KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4754022
  • VIN: 2T1BU4EE1BC666396
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2009 TOYOTA COROLLA IN EXCELLENT CONDITION, NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT,
EQUIPPED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, AUXILIARY, POWER MIRRORS  POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO CD PLAYER, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 
COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT NO EXTRA CHARGE. 
PLEASE CALL TODAY FOR VIEWING AND TEST DRIVE @905 208 5000.
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY. THANKS 
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Steering
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
Convenience
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Exterior
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers

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