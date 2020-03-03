2011 Toyota Corolla

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
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This vehicle is Safety Certified.
2009 TOYOTA COROLLA IN EXCELLENT CONDITION, NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT,
EQUIPPED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, AUXILIARY, POWER MIRRORS POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO CD PLAYER, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES.
COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT NO EXTRA CHARGE.
PLEASE CALL TODAY FOR VIEWING AND TEST DRIVE @905 208 5000.
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