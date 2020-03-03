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2011 Toyota RAV4

4WD,SPORTS,SUNROOF,FULLY LOADED,DEALER SERVICED,

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2011 Toyota RAV4

4WD,SPORTS,SUNROOF,FULLY LOADED,DEALER SERVICED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$7,950

+ taxes & licensing

  • 205,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4694928
  • VIN: 2T3RK4DV3BW039842
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS**

 

VERY CLEAN 2011 TOYOTA RAV4 SPORTS EDITION 4-WHEEL-DRIVE IN SHOWROOM CONDITION NEWLY ARRIVED. *NO-ACCIDENTS**TOYOTA DEALER SERVICED PREVIOUSLY**. 

 

EQUIPPED WITH ADVANCED FEATURES SUCH AS ALLOY SPORTS RIMS, AUTO-REMOTE-STARTER, SUNROOF, FOG LIGHTS, ROOF LUGGAGE RACK, MP3 COMPATIBILITY, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

AS PER OMVIC REGULATION & STANDARDS THIS VEHICLE IS ADVERTISED AS-IS AND NOT CERTIFIED OR E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

 

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Luggage Rack
  • Trailer Hitch
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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