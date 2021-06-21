Menu
Account
Sign In
Back

2011 Toyota RAV4

144,000 KM

Details Description Features

$9,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$9,995

+ taxes & licensing

Ryder Motors Inc.

905-208-5000

Contact Seller
2011 Toyota RAV4

2011 Toyota RAV4

BASE, SUNROOF, NO ACCIDENT, CERTIFIED

Watch This Vehicle

2011 Toyota RAV4

BASE, SUNROOF, NO ACCIDENT, CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$9,995

+ taxes & licensing

144,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7393073
  • VIN: 2T3ZF4DV2BW076708

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 144,000 KM

Vehicle Description

2011 TOYOTA RAV 4,EXCELLENT CONDITION, LOTS OF SERVICE RECORDS,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, SUNROOF, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN TODAY AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE AND OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

PHONE 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Rear Spoiler
Steel Wheels
Locking/Limited Slip Differential
Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Ryder Motors Inc.

2013 Hyundai Sonata ...
 163,000 KM
$7,495 + tax & lic
2014 Honda Civic TOU...
 138,000 KM
$10,450 + tax & lic
2012 Mazda MAZDA3 HB...
 146,000 KM
$6,950 + tax & lic

Email Ryder Motors Inc.

Ryder Motors Inc.

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

905-208-XXXX

(click to show)

905-208-5000

Quick Links
Directions Inventory