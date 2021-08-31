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2011 Toyota Sienna

155,000 KM

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Rahman Motors

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2011 Toyota Sienna

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2011 Toyota Sienna

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  • Listing ID: 8035378
  • Stock #: 078237
  • VIN: 5TDZK3DC2BS078237

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gray
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 078237
  • Mileage 155,000 KM

Vehicle Description

2011 TOYOTA SIENNA, ONLY 155K!!, 7-PASSENGER, LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, EXTRA SET OF WINTER TIRES ON ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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