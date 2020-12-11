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2011 Volkswagen Golf

151,000 KM

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2.5 SPORTLINE,SUNROOF,HEATED SEAT,LOADED,CERTIFIED

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2011 Volkswagen Golf

2.5 SPORTLINE,SUNROOF,HEATED SEAT,LOADED,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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151,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6343142
  • VIN: WVWBA7AJ7BW047936

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 5
  • Mileage 151,000 KM

Vehicle Description

NEW YEARS SALE! LOWEST MARKET PRICE GUARANTEED!

 

VERY CLEAN 2011 VOLKSWAGEN GOLF HATCHBACK 2.5L SPORTLINE  IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  **CERTIFIED**   

 

EQUIPPED WITH ALLOY RIMS, HEATED SEATS, FOG LIGHTS, TINTED WINDOWS, DISPLAY SCREEN, SIDE MIRROR BLINKERS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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