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2011 Volkswagen Jetta

138,000 KM

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2.5 SPORTLINE,LEATHER,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

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2011 Volkswagen Jetta

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Location

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2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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138,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7592410
  • VIN: 3VWDX7AJ1BM311608

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 138,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL-MAINTAINED VW JETTA 2.5 SPORTLINE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, POWERED SUNROOF, HEATED SEATS, FOG LIGHTS, SIDE MIRROR BLINKERS, AM/FM RADIO, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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