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2011 Volkswagen Jetta

160,000 KM

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2.5L,HIGHLINE,LEATHER,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,LOADED

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2011 Volkswagen Jetta

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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160,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8972668
  • VIN: 3VWLX7AJ5BM347622

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2011 VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT** **EXTRA SET OF TIRES INCLUDED**

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, POWERED SUNROOF, JVC AUDIO SYSTEM SCREEN DISPLAY, PUSH BUTTON START, SIDE MIRROR BLINKERS, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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