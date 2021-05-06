2011 Volvo XC 60

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2011 XC60 3.0T LIMITED EDITION, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 147K, FULLY LOADED, BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, FRONT & REAR SENSORS, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, POWER TRUNK, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, PUSH-BUTTON START, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, SAT XM. RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, ONE OWNER VEHICLE, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED SINCE DAY ONE! EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**
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