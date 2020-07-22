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2012 Chevrolet Cruze

77,000 KM

Details Description Features

$9,995

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$9,995

+ taxes & licensing

Serena Motors Ltd.

905-273-9739

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2012 Chevrolet Cruze

2012 Chevrolet Cruze

LTZ | RS PKG | FULLY LOADED | AUTO | NO ACCIDENTS

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2012 Chevrolet Cruze

LTZ | RS PKG | FULLY LOADED | AUTO | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5391776
  • Stock #: 2322
  • VIN: 1G1PH5SC5C7167616

$9,995

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77,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 77,000 KM

Vehicle Description

 

*****SERENA MOTORS***** 

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2012 CHEVROLET CRUZE LTZ RS PGK AUTO

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED *

*KM: 77.000*

*NO ACCIDENTS**

*FULLY LOADED*LTZ / RS PKG, 1.4L TURBO, AUTOMATIC  TRANSMISSION,  18' ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, SUNROOF, AUTO AC, LEATHER HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, USB\AUX\MP3 RADIO, BLUETOOTH, BACK UP SENSORS, KEYLESS ENTRY WITH REMOTE STARTER, TINTED WINDOWS AND MORE...

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COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.

SALES TAX+LICENSING EXTRA.

NO HIDDEN FEES.

WWW.SERENAMOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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