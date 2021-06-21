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905-208-5000
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
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2012 CHEVROLET EQUINOX, EXCELLENT CONDITION, FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
EQUIPPED WITH, REARVIEW CAMERA, ALLOY WHEELS, BLUETOOTH, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER STEERING, TILT WHEEL, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES.
* ALL FOUR FRONT AND REAR BRAND NEW ROUTER AND BRAKE PADES.
* FINANCING AVAILABLE
* ENGINE AND TRANSMISSION WARRANTY AVAILABLE.
SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE AND OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU
RYDER MOTORS
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