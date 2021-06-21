Menu
Account
Sign In
Back

2012 Chevrolet Equinox

135,000 KM

Details Description Features

$7,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$7,995

+ taxes & licensing

Ryder Motors Inc.

905-208-5000

Contact Seller
2012 Chevrolet Equinox

2012 Chevrolet Equinox

1LT,REARVIEW CAMERA, CERTIFIED

Watch This Vehicle

2012 Chevrolet Equinox

1LT,REARVIEW CAMERA, CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$7,995

+ taxes & licensing

135,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7439879
  • VIN: 2GNALDEK8C1135577

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 135,000 KM

Vehicle Description

2012 CHEVROLET EQUINOX, EXCELLENT CONDITION, FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, REARVIEW CAMERA, ALLOY WHEELS, BLUETOOTH, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER STEERING, TILT WHEEL, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

* ALL FOUR FRONT AND REAR BRAND NEW ROUTER AND BRAKE PADES.

* FINANCING AVAILABLE 

* ENGINE AND TRANSMISSION WARRANTY AVAILABLE. 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE AND OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

PHONE 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Warranty Available
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Ryder Motors Inc.

2012 Chevrolet Equin...
 135,000 KM
$7,995 + tax & lic
2011 Toyota RAV4 BAS...
 144,000 KM
$9,995 + tax & lic
2012 Kia Optima SX,N...
 159,000 KM
$7,950 + tax & lic

Email Ryder Motors Inc.

Ryder Motors Inc.

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

905-208-XXXX

(click to show)

905-208-5000

Quick Links
Directions Inventory