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2012 Chevrolet Sonic

LT,ONE-OWNER,FOG LIGHTS,PWR-OPTION,BLUETOOTH,ALLOY

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2012 Chevrolet Sonic

LT,ONE-OWNER,FOG LIGHTS,PWR-OPTION,BLUETOOTH,ALLOY

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,950

+ taxes & licensing

  • 136,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4370268
  • VIN: 1G1JC6EH2C4126783
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS** MONTHLY SPECIAL! VERY CLEAN 2012 CHEVY SONIC LT HATCHBACK WITH LOW KMS. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION AND JUST GOT LOTS OF NEW PARTS AND IS CERTIFIED READY TO GO.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS BLUETOOTH, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******
--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --
EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Telematics
  • Navigation from Telematics
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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