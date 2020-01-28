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2012 Chevrolet Sonic

5dr Hb Ls

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2012 Chevrolet Sonic

5dr Hb Ls

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,870

+ taxes & licensing

  • 123,000KM
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  • Listing ID: 4566483
  • Stock #: 1G1JA6EH9C4134255
  • VIN: 1G1JA6EH9C4134255
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! SPECIAL ALLOY RIMS . YOU CAN GET WITH 4 EXTRA TIRES AND 4 EXTRA MIMS INCLUDED . BEST ON GAS . VERY CLEAN BODY 

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

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Safety
  • Traction Control
  • Passenger Airbag
Convenience
  • Keyless Entry
Seating
  • Folding Rear Seat
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Additional Features
  • Entertainment System
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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