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2012 Chevrolet Sonic

LT,ONE-OWNER,FOG LIGHTS,PWR-OPTION,BLUETOOTH,ALLOY

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2012 Chevrolet Sonic

LT,ONE-OWNER,FOG LIGHTS,PWR-OPTION,BLUETOOTH,ALLOY

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,950

+ taxes & licensing

  • 136,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4974777
  • VIN: 1G1JC6EH2C4126783
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $6995**)

 

NEW ARRIVAL! VERY CLEAN 2012 CHEVY SONIC LT HATCHBACK WITH LOW KMS. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION. **CERTIFIED**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS BLUETOOTH, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Telematics
  • Navigation from Telematics
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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