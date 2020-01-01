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2012 Dodge Journey

FWD 4DR SXT

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2012 Dodge Journey

FWD 4DR SXT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$5,600

+ taxes & licensing

  • 170,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4460730
  • Stock #: 3C4PDCCG3CT178182
  • VIN: 3C4PDCCG3CT178182
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! ACCIDENT-FREE. ONE OWNER. 5 SEATER. CREW MODEL.

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ICE COLD AC. STRONG HEAT. HEATED SEATS. POWER SEATS. 2 STETS OF KEYES WITH REMOTE STARTER. SPECIAL ALLOY RIMS. PUSH BUTTON START. TOUCH SCREEN INFOTAINMENT. BLUETOOTH. AUX CABLE AND USB OUTLET. CRUISE CONTROL. ROOF RACK. DUAL CLIMATE ZONE CONTROL. STEERING WHEEL CONTROLS. FOG LIGHTS. 

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Safety
  • Fog Lights
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  • Passenger Airbag
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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