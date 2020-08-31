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2012 Dodge Journey

161,000 KM

Details Description Features

$6,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2012 Dodge Journey

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Fwd 4dr

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2012 Dodge Journey

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Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5725725
  • Stock #: 3C4PDCAB7CT358983
  • VIN: 3C4PDCAB7CT358983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 3C4PDCAB7CT358983
  • Mileage 161,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
Passenger Airbag
Air Conditioning
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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