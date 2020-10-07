2012 Fiat 500

+ taxes & licensing
905-273-9739
2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7
905-273-9739
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
OPEN BY APPOINTMENT ONLY
*******SERENA MOTORS LTD*******
2012 FIAT 500C LOUNGE AUTO
6.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
*86K*
*NO ACCIDENTS*
*LOADED* 1.4L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, PANORAMIC ROOF, AUTO AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, USB/AUX INPUT, BOSE AUDIO, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, KEYLESS ENTRY AND MORE...
*NO ACCIDENTS* VIEW CARFAX CLICK HERE
COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.
SALES TAX+LICENSING EXTRA.
NO HIDDEN FEES.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7