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2012 Fiat 500

86,000 KM

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Serena Motors Ltd.

905-273-9739

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2012 Fiat 500

2012 Fiat 500

LOUNGE | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

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2012 Fiat 500

LOUNGE | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$6,995

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86,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6098997
  • Stock #: 2633
  • VIN: 3C3CFFCR2CT378440

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 86,000 KM

Vehicle Description

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

*******SERENA MOTORS LTD******* 

2012 FIAT 500C LOUNGE AUTO

6.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
*86K*
*NO ACCIDENTS*

 *LOADED* 1.4L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, PANORAMIC ROOF, AUTO AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, USB/AUX INPUT, BOSE AUDIO, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, KEYLESS ENTRY AND MORE... 

*NO ACCIDENTS* VIEW CARFAX CLICK HERE

 COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU. 

SALES TAX+LICENSING EXTRA.

NO HIDDEN FEES.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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