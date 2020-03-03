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***** SERENA MOTORS *****
2012 FORD ESCAPE XLT SPORT PKG V6 AUTO
$9.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED *
*129K*
*NO ACCIDENTS*
*ONE OWNER*
*LOADED* 3.0L V6 FWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, SUNROOF, HEATED LEATHER SEATS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, DRIVER POWER SEAT, USB/AUX/XM RADIO, BLUETOOTH, KEYLESS ENTRY TWO SET OF KEYS AND MORE...
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