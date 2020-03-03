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2012 Ford Escape

XLT | V6 | SPORT PKG | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

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2012 Ford Escape

XLT | V6 | SPORT PKG | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

Contact Seller

$9,995

+ taxes & licensing

  • 118,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4729539
  • Stock #: 2258
  • VIN: 1FMCU0DG8CKC11119
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****

2012 FORD ESCAPE XLT SPORT PKG V6 AUTO

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED *

*129K*

*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

*LOADED* 3.0L V6 FWD, AUTOMATIC  TRANSMISSION,  ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, SUNROOF, HEATED LEATHER SEATS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, DRIVER POWER SEAT, USB/AUX/XM RADIO, BLUETOOTH, KEYLESS ENTRY TWO SET OF KEYS AND MORE...

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Luggage Rack
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Serena Motors Ltd.

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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