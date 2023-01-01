$4,990+ tax & licensing
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647-354-5500
2012 Ford Escape
FWD 4dr XLT
Location
Gardiner Motors
6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
647-354-5500
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$4,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9849992
- Stock #: 1FMCU0D71CKC11334
- VIN: 1FMCU0D71CKC11334
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # 1FMCU0D71CKC11334
- Mileage 212,000 KM
Vehicle Description
SAFETY AND CERTIFICATION FOR $299.
EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($500 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE WITH ALL VEHICLES PURCHASED WITH SAFTEY CERTIFICATION.
WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA AND USA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.
NO REGISTRATION FEE.
NO (PLATES) LICENSING FEE.
NO HIDDEN FEES AT ALL.
EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. SUNROOF
STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.
DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.
GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.
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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
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Vehicle Features
Exterior
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Windows
Safety
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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