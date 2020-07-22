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2012 Ford Focus

60,000 KM

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Reliable Pre-Owned Cars

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2012 Ford Focus

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HEATED SEATS,FOG LIGHTS,LOW KMS,CERTIFIED,PWR OPTI

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2012 Ford Focus

HEATED SEATS,FOG LIGHTS,LOW KMS,CERTIFIED,PWR OPTI

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$6,950

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60,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5609364
  • VIN: 1FAHP3F25CL379711

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 60,000 KM

Vehicle Description

 ***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $7995**)

VERY LOW KMS 2012 FORD FOCUS SEDAN IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. VERY CLEAN CAR WELL TAKEN CARE OF. ONLY 60,000 KMS ALL ORIGINAL. **CERTIFIED** ***MORE PHOTOS COMING SOON VEHICLE JUST NEWLY ARRIVED***

EQUIPPED WITH FOG LIGHTS, HEATED SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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