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1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
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VERY CLEAN 2012 FORD FOCUS SEL FLEXFUEL HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION WITH ONLY 95,000 KMS. FULL DEALER SERVICED BY FORD AND ONLY 1 SINGLE OWNER PREVIOUSLY DRIVEN. **CERTIFIED** **CLEAN CARFAX** **NO-ACCIDENT** **1-OWNER**
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