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1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8
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VERY CLEAN 2012 FORD FOCUS TITANIUM HATCHBACK FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX**
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