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2012 GMC Acadia

169,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2012 GMC Acadia

2012 GMC Acadia

FWD 4DR SLE1

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2012 GMC Acadia

FWD 4DR SLE1

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5839110
  • Stock #: 1GKKRNED4CJ377828
  • VIN: 1GKKRNED4CJ377828

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 1GKKRNED4CJ377828
  • Mileage 169,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Windows
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Digital clock
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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