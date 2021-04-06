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2012 Hyundai Accent

107,000 KM

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2012 Hyundai Accent

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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107,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6879456
  • VIN: KMHCU5AE7CU016472

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 107,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL-MAINTAINED 2012 HYUNDAI ACCENT GLS HATCHBACK IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **ONE-OWNER**  **NO-ACCIDENTS** **CERTIFIED** **LOW KMS**

 

INCLUDES ALL HIGH-VALUE OPTIONS:  HEATED SEATS, POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, SIDE MIRROR INDICATORS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Integrated Turn Signal Mirrors
Transmission Overdrive Switch
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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