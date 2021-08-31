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2012 Hyundai Accent

144,000 KM

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$5,995

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$5,995

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Serena Motors Ltd.

905-273-9739

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2012 Hyundai Accent

2012 Hyundai Accent

GL | MANUAL | AC | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

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2012 Hyundai Accent

GL | MANUAL | AC | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$5,995

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144,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7906878
  • Stock #: 2808
  • VIN: KMHCT5AE7CU056120

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 144,000 KM

Vehicle Description

******SERENA MOTORS LTD******* 

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2012 HYUNDAI ACCENT GL HATCHBACK 6 SPEED MANUAL

$5.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*KM: 144.000*

*NO ACCIDENTS* 

*ONE OWNER*

 

*LOADED* 1.6L, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER DOORS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, AUX/USB INPUT/CD/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE…

*NO ACCIDENTS* VIEW CARFAX CLICK HERE

COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.

SALES TAX + LICENSING FEES EXTRA.
NO HIDDEN FEES.

WWW.SERENAMOTORS.CA

Vehicle Features

GL
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Keyless Entry
Warranty Available
CD Player
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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