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2012 Hyundai Elantra

156,000 KM

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2012 Hyundai Elantra

2012 Hyundai Elantra

LIMITED,LEATHER,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,FULLY LOADED

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2012 Hyundai Elantra

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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156,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8063929
  • VIN: 5NPDH4AE7CH123913

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 156,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL MAINTAINED 2013 HYUNDAI ELANTRA LIMITED WITH NAVIGATION/BACK-CAM FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED READY** **ALL NEW TIRES JUST INSTALLED!!**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, FRONT+REAR HEATED SEATS, TINTED WINDOWS, FOG LIGHTS, ACTIVE ECONOMY MODE, DUAL CLIMATE CONTROL, SIDE MIRROR BLINKERS, ALLOY RIMS, POWERED SUNROOF, BLUETOOTH, POWERED SEAT, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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