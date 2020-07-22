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2012 Hyundai Santa Fe

89,000 KM

Details Description Features

$9,795

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2012 Hyundai Santa Fe

2012 Hyundai Santa Fe

GL Premium,LOW KILOMETERS, SUNROOF, ALLOY WHEELS

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2012 Hyundai Santa Fe

GL Premium,LOW KILOMETERS, SUNROOF, ALLOY WHEELS

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$9,795

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89,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5532570
  • VIN: 5xyzg3ab1cg125284

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

2012 HYUNDAI SANTA FE, VERY WELL MAINTAINED, LOW KILOMETERS, SUNROOF  ALLOY WHEELS, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH FRONT HEATED SEATS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONING ,AM/FM RADIO, CD PLAYER, POWER WINDOWS POWER LOCKS,POWER MIRRORS, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS. 

THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL TODAY FOR MORE INFORMATION OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANKS 

PHONE NUMBER: 905 208 5000.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

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