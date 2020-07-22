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905-208-5000
1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
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This vehicle is Safety Certified.
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2012 HYUNDAI SANTA FE, VERY WELL MAINTAINED, LOW KILOMETERS, SUNROOF ALLOY WHEELS, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE.
EQUIPPED WITH FRONT HEATED SEATS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONING ,AM/FM RADIO, CD PLAYER, POWER WINDOWS POWER LOCKS,POWER MIRRORS, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL TODAY FOR MORE INFORMATION OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANKS
PHONE NUMBER: 905 208 5000.
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