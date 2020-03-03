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2012 Hyundai Sonata

LEATHER, PANORAMIC ROOF,

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2012 Hyundai Sonata

LEATHER, PANORAMIC ROOF,

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

  1. 1583728929
  2. 1583728957
  3. 1583728985
  4. 1583729006
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  20. 1583729381
  21. 1583729391
  22. 1583729424
  23. 1583729461
  24. 1583729514
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Sale Price

$7,995

+ taxes & licensing

  • 160,650KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
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  • Listing ID: 4711653
  • VIN: 5NPEC4AC5CH401225
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

****************RYDER MOTORS **********************THIS 2012 HYUNDAI SONATA WHITE LEATHER PANORAMIC ROOF IN EXCELLENT CONDITION . EQUIPPED WITH FULLY ADVANCED FEATURES SUCH AS LEATHER, PANORAMIC ROOF, FRONT AND REAR HEATED SEATS, PUSH STARTS, POWER SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS,AM/FM RADIO,AIR CONDITIONING, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, POWER SEATS, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.  THIS VEHICLE COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.  FINANCING AVAILABLE NO HIDDEN FEES ,GOOD CREDIT, BAD CREDIT, ALL APPROVED.  PLEASE CALL RYDER MOTORS @9052085000 FOR VIEWING AND TEST DRIVE. EMAIL:rydermotors@gmail.com  THIS VEHICLE TO BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.    
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Windows
  • Panoramic Roof
Exterior
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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