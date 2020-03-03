1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
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****************RYDER MOTORS **********************THIS 2012 HYUNDAI SONATA WHITE LEATHER PANORAMIC ROOF IN EXCELLENT CONDITION . EQUIPPED WITH FULLY ADVANCED FEATURES SUCH AS LEATHER, PANORAMIC ROOF, FRONT AND REAR HEATED SEATS, PUSH STARTS, POWER SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS,AM/FM RADIO,AIR CONDITIONING, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, POWER SEATS, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS. THIS VEHICLE COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. FINANCING AVAILABLE NO HIDDEN FEES ,GOOD CREDIT, BAD CREDIT, ALL APPROVED. PLEASE CALL RYDER MOTORS @9052085000 FOR VIEWING AND TEST DRIVE. EMAIL:rydermotors@gmail.com THIS VEHICLE TO BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.
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