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2012 Hyundai Sonata

117,000 KM

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2012 Hyundai Sonata

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2012 Hyundai Sonata

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Location

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1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

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117,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6049461
  • VIN: 5NPEC4AC7CH473740

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 117,000 KM

Vehicle Description

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*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Warranty Available
Panoramic Roof
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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