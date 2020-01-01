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2012 Kia Forte

4DR SDN EX

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2012 Kia Forte

4DR SDN EX

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,500

+ taxes & licensing

  • 184,000KM
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  • Listing ID: 4404030
  • Stock #: KNAFU4A25C5530720
  • VIN: KNAFU4A25C5530720
Exterior Colour
White
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! ONE OWNER. ACCIDENT-FREE.

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Safety
  • Traction Control
  • Passenger Airbag
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors

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