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2012 Kia Optima

4dr Sdn

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2012 Kia Optima

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Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$7,980

+ taxes & licensing

  • 96,300KM
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  • Listing ID: 4631664
  • Stock #: KNAGM4A79C5265736
  • VIN: KNAGM4A79C5265736
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! VERY LOW MILEAGE. 

EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!

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Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Exterior
  • Alloy Wheels
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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