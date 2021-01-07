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2012 Kia Rondo

181,000 KM

Details Description Features

$3,980

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2012 Kia Rondo

2012 Kia Rondo

4dr Wgn V6 EX

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2012 Kia Rondo

4dr Wgn V6 EX

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6538098
  • Stock #: KNAHH8A69C7374323
  • VIN: KNAHH8A69C7374323

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # KNAHH8A69C7374323
  • Mileage 181,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Folding Rear Seat
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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