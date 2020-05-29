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2012 Mazda MAZDA3

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6 SPEED,GS-SKYACTIV,NO-ACCIDENTS,DEALER-SERVICED,

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2012 Mazda MAZDA3

6 SPEED,GS-SKYACTIV,NO-ACCIDENTS,DEALER-SERVICED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,450

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  • 172,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5048037
  • VIN: JM1BL1V76C1564908
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** 

 

NEWLY ARRIVED 2012 MAZDA 3 GS-SKYACTIV IN SHOWROOM CONDITION. *NO-ACCIDENTS* *PRICED TO SELL* **PREVIOUSLY DEALER SERVICED ENTIRELY BY MAZDA DEALERSHIP**  **6-SPEED STICK SHIFT**

 

EQUIPPED WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, USB + AUXILARY, ALLOY WHEELS, SPOILER, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

AS PER OMVIC REGULATION AND STANDARDS THIS VEHICLE IS NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

 

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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