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2012 Mazda MAZDA3

144,000 KM

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$7,390

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2012 Mazda MAZDA3

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SKYACTIV,SUNROOF,ALLOYS,BLUETOOTH,LOADED,CERTIFIED

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2012 Mazda MAZDA3

SKYACTIV,SUNROOF,ALLOYS,BLUETOOTH,LOADED,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5406833
  • VIN: JM1BL1V73C1652704
Sale Price

$7,390

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144,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 144,000 KM

Vehicle Description

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW **)

NEWLY ARRIVED 2012 MAZDA 3 GS-SKYACTIV IN SHOWROOM CONDITION. **CERTIFIED READY** **FULLY LOADED**


EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS POWERED SUNROOF, HEATED SEATS, BLUETOOTH, SKYACTIV TECHNOLOGY,  HEATED EXTERIOR MIRRORS, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******


TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647_869_2555.

DEALERSHIP NAME: RELIABLE PRE-OWNED CARS

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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