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2012 Mazda MAZDA3

131,000 KM

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GS-SKY,SUNROOF,HEATED SEATS,FOG LIGHTS,CERTIFIED

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2012 Mazda MAZDA3

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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131,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6895329
  • VIN: JM1BL1V78C1687190

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL-MAINTAINED 2012 MAZDA 3 GS-SKYACTIV TECHNOLOGY IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED**

 

INCLUDES POWERED SUNROOF, TINTED WINDOWS, FOG LIGHTS, HEATED SEATS, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, SKYACTIV TECHNOLOGY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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