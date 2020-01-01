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2012 Mazda MAZDA6

188,000 KM

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Serena Motors Ltd.

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2012 Mazda MAZDA6

2012 Mazda MAZDA6

GT | 2.5L | AUTO | ONE OWNER | NO ACCIDENTS |

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2012 Mazda MAZDA6

GT | 2.5L | AUTO | ONE OWNER | NO ACCIDENTS |

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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188,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6258216
  • Stock #: 2632
  • VIN: 1YVHZ8CH6C5M36149

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 188,000 KM

Vehicle Description

****** SERENA MOTORS ******

 

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2012 MAZDA 6 GT AUTO

$6.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*180K*

*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

*LOADED* 2.5L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, SUNROOF, AUTO AC, CRUISE CONTROL, AUTO WIPER, AUTO HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, HEATED LEATHER SEATS, BLUETOOTH, AUX/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE…

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

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