$16,150+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-505-3554
2012 Mercedes-Benz C-Class
BENZ 2dr Cpe C 350 4MATIC AMG | GPS Navigation | Back-Up Cam | Blind Spot Assist | Extra Tires!
Location
Rahman Motors
6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6
416-505-3554
$16,150
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8640899
- Stock #: 897091
- VIN: WDDGJ8JB5CF897091
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 897091
- Mileage 158,000 KM
Vehicle Description
2012 MERCEDES BENZ C350 PREMIUM EDITION 4MATIC, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 158K!!!, FULLY LOADED, GPS NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, AUTOMATIC, 2 DOOR, LEATHER INTERIOR, PANORAMIC SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, RADIO, CD PLAYER, A/C, AMG ALLOY RIMS, FULL PRIVACY TINT ALL AROUND! EXTRA SET OF LIKE-NEW WINTER TIRES! NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), BRAND NEW BRAKES ALL AROUND! ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.
CALL AT 416-505-3554
VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM
RAHMAN MOTORS
6455 MISSISSAUGA RD.
MISSISSAUGA, L5N1A6, ON
**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.