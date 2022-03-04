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2012 Mercedes-Benz C-Class

158,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2012 Mercedes-Benz C-Class

2012 Mercedes-Benz C-Class

BENZ 2dr Cpe C 350 4MATIC AMG | GPS Navigation | Back-Up Cam | Blind Spot Assist | Extra Tires!

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2012 Mercedes-Benz C-Class

BENZ 2dr Cpe C 350 4MATIC AMG | GPS Navigation | Back-Up Cam | Blind Spot Assist | Extra Tires!

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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158,000KM
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  • Listing ID: 8640899
  • Stock #: 897091
  • VIN: WDDGJ8JB5CF897091

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # 897091
  • Mileage 158,000 KM

Vehicle Description

2012 MERCEDES BENZ C350 PREMIUM EDITION 4MATIC, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 158K!!!, FULLY LOADED, GPS NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, AUTOMATIC, 2 DOOR, LEATHER INTERIOR, PANORAMIC SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, RADIO, CD PLAYER, A/C, AMG ALLOY RIMS, FULL PRIVACY TINT ALL AROUND! EXTRA SET OF LIKE-NEW WINTER TIRES! NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), BRAND NEW BRAKES ALL AROUND! ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.

CALL AT 416-505-3554

VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM

RAHMAN MOTORS
6455 MISSISSAUGA RD.
MISSISSAUGA, L5N1A6, ON

**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

Vehicle Features

Tinted Glass
Panoramic Sunroof
Side Skirts
Cornering Lights
Rain-sensing windshield wipers w/heated washer system
Automatic headlamp activation
Cruise Control
Integrated Garage Door Opener
Alarm System
HEATED FRONT SEATS
Electronic Compass
Auto-Dimming Rearview Mirror
Pwr windows w/1-touch express up/down
THERMATIC dual-zone automatic climate control
Velour floor mats
Brake pad wear indicator
Pwr tilt/telescopic steering column w/3-position memory
Leather-wrapped multifunction steering wheel
Front armrest w/storage compartment
Studded aluminum pedals
Remote trunk release -inc: valet trunk locking
Driver/front passenger visor mirrors
First Aid Kit
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child safety rear door locks
Front/rear curtain airbags
Front side-impact airbags
3-point seat belts w/outboard belt tensioners & force limiters
NECK-PRO active head restraints
ATTENTION ASSIST
Pwr 4-wheel disc brakes
Hill start assist
3.5L DOHC 24-valve V6 engine
AGILITY CONTROL pwr rack & pinion steering
AGILITY CONTROL suspension w/selective damping
Upgraded brake calipers & vented front rotors
7G-TRONIC PLUS 7-speed automatic transmission
Bluetooth integration
BI-XENON HEADLAMPS W/WASHERS
integrated turn signals
Pwr folding exterior mirrors w/auto-dimming drivers side mirror -inc: mirror memory
Aluminum interior trim
Driver's knee airbag
4MATIC all wheel drive
Dual-stage front airbags w/passenger airbag on/off switch
P225/40R18 all-season front tires & P255/35R18 all-season rear tires
Glove box-mounted aux audio input jack
automatic brake drying
AMG styling pkg -inc: front air dam
rear apron
ADAPTIVE BRAKE braking system -inc: predictive brake priming
4-wheel anti-lock braking system ABS w/brake assist BAS

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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