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2012 MINI Cooper Coupe

94,000 KM

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2012 MINI Cooper Coupe

2012 MINI Cooper Coupe

HARDTOP,LEATHER,LOADED,CERTIFIED,NO-ACCIDENT

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2012 MINI Cooper Coupe

HARDTOP,LEATHER,LOADED,CERTIFIED,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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94,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6853272
  • VIN: WMWSU3C5XCT257513

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 94,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2013 MINI COOPER HARDTOP COUPE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **NO-ACCIDENT** **CERTIFIED**

 

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS:  LEATHER-HEATED SEATS, PANORAMIC GLASS HARDTOP SUNROOF, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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