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2012 Nissan Altima

3.5 SR | AUTO | FULLY LOADED | ONE OWNER | LOW KM

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2012 Nissan Altima

3.5 SR | AUTO | FULLY LOADED | ONE OWNER | LOW KM

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$9,995

+ taxes & licensing

  • 114,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4446153
  • Stock #: 2229
  • VIN: 1N4BL2AP9CN538331
Exterior Colour
White
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

****** SERENA MOTORS ******* 


2012 NISSAN ALTIMA 3.5 V6 SR


$9.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*


*ONE OWNER*


*114K*


*FULLY LOADED * V6 SR 3.5L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS , POWER MIRRORS, POWER SEATS, SUNROOF, HEATED LEATHER SEATS, AUTO AC, ON BOARD TRIP COMPUTER, TRACTION CONTROL, CRUISE CONTROL, BOSE SURROUND SOUND, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, KEYLESS ENTRY, SMART KEY WITH PUSH START AND MORE..


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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • Trip Computer
  • Bluetooth
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • Conventional Spare Tire
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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After Hours: 647-992-1287

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