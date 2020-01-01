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****** SERENA MOTORS *******
2012 NISSAN ALTIMA 3.5 V6 SR
$9.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
*ONE OWNER*
*114K*
*FULLY LOADED * V6 SR 3.5L, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS , POWER MIRRORS, POWER SEATS, SUNROOF, HEATED LEATHER SEATS, AUTO AC, ON BOARD TRIP COMPUTER, TRACTION CONTROL, CRUISE CONTROL, BOSE SURROUND SOUND, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, KEYLESS ENTRY, SMART KEY WITH PUSH START AND MORE..
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