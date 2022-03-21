$11,950+ tax & licensing
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647-869-2555
2012 Nissan Altima
3.5 SR,LEATHER,BACK-CAM,CERTIFIED,FULLY LOADED
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8924917
- VIN: 1N4BL2AP6CN495731
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 141,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, RARE TO FIND 2012 NISSAN ALTIMA 3.5 SR EDITION FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **6 MONTHS EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED AT NO EXTRA CHARGE!!**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: UPGRADED PIONEER DISPLAY SCREEN, BACKUP CAMERA, LEATHER-HEATED SEATS, PUSH-BUTTON START, TINTED WINDOWS, ALLOY RIMS, SPORT SPOILER, POWERED SEAT, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, BOSE AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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Vehicle Features
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