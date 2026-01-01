$3,390+ taxes & licensing
2012 Nissan Rogue
FWD 4dr SV
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
437-962-7777
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 225,000 KM
Vehicle Description
READY TO SELL – 2012 NISSAN ROGUE SV FWD
ALL-INCLUSIVE PRICE – TAXES & LICENSING INCLUDED
NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE – PRICE IS FIRM
SOLD AS-IS
2.5L 4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
REMOTE KEYLESS ENTRY
2 KEYS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
STEERING WHEEL CONTROLS
AM/FM/CD/USB/AUX
60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS
TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL
DUAL FRONT, SIDE & CURTAIN AIRBAGS
TRACTION CONTROL
STABILITY CONTROL
ABS BRAKES
THIS VEHICLE IS SOLD AS-IS, WITH NO WARRANTY OR SAFETY INCLUDED.
AS PER OMVIC REGULATIONS, THIS VEHICLE MAY NOT BE ROADWORTHY AND MAY REQUIRE REPAIRS AT THE BUYER’S EXPENSE.
FINAL PRICE INCLUDES TAXES & LICENSING.
NO EXTRA FEES. NO SURPRISES. PRICE IS NOT NEGOTIABLE.
VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU
PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE
🌐 WWW.VICTORYMOTORS.CA
📞 +1 437 962 7777
📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Victory Motors
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
