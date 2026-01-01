Menu
<p data-start=286 data-end=428>READY TO SELL – 2012 NISSAN ROGUE SV FWD<br data-start=322 data-end=325><strong data-start=325 data-end=377>ALL-INCLUSIVE PRICE – TAXES & LICENSING INCLUDED</strong><br data-start=377 data-end=380><strong data-start=380 data-end=428>NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE – PRICE IS FIRM</strong></p><p data-start=430 data-end=440>SOLD AS-IS<br>2.5L 4-CYLINDER ENGINE<br data-start=464 data-end=467>AUTOMATIC TRANSMISSION<br data-start=489 data-end=492>BLUETOOTH CONNECTIVITY<br data-start=540 data-end=543>CRUISE CONTROL<br data-start=557 data-end=560>REMOTE KEYLESS ENTRY<br data-start=580 data-end=583>2 KEYS<br data-start=589 data-end=592>POWER WINDOWS<br data-start=605 data-end=608>POWER LOCKS<br data-start=619 data-end=622>STEERING WHEEL CONTROLS<br data-start=645 data-end=648 data-is-only-node=>AM/FM/CD/USB/AUX<br data-start=664 data-end=667>60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS<br data-start=697 data-end=700>TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL<br data-start=732 data-end=735>DUAL FRONT, SIDE & CURTAIN AIRBAGS<br data-start=769 data-end=772>TRACTION CONTROL<br data-start=788 data-end=791>STABILITY CONTROL<br data-start=808 data-end=811>ABS BRAKES</p><p data-start=825 data-end=1004>THIS VEHICLE IS SOLD <strong data-start=846 data-end=855>AS-IS</strong>, WITH NO WARRANTY OR SAFETY INCLUDED.<br data-start=893 data-end=896>AS PER OMVIC REGULATIONS, THIS VEHICLE MAY NOT BE ROADWORTHY AND MAY REQUIRE REPAIRS AT THE BUYER’S EXPENSE.</p><p data-start=1006 data-end=1109><strong data-start=1006 data-end=1049>FINAL PRICE INCLUDES TAXES & LICENSING.</strong><br data-start=1049 data-end=1052><strong data-start=1052 data-end=1109>NO EXTRA FEES. NO SURPRISES. PRICE IS NOT NEGOTIABLE.</strong></p><p data-start=1111 data-end=1267>VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU<br data-start=1195 data-end=1198>PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE</p><p data-start=1269 data-end=1366>🌐 <a class=decorated-link href=http://WWW.VICTORYMOTORS.CA target=_new rel=noopener data-start=1272 data-end=1292>WWW.VICTORYMOTORS.CA</a><br data-start=1292 data-end=1295>📞 +1 437 962 7777<br data-start=1313 data-end=1316>📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</p>

13510778

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

437-962-7777

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.

Used
225,000KM
As Is Condition
VIN JN8AS5MT8CW285679

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 225,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

437-962-7777

2012 Nissan Rogue