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2012 Nissan Versa

LOW KMS,POWER OPTIONS,AIR-CONDITIONING,REDUCED

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2012 Nissan Versa

LOW KMS,POWER OPTIONS,AIR-CONDITIONING,REDUCED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$4,450

+ taxes & licensing

  • 121,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4370277
  • VIN: 3N1CN7AP0CL821533
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Gray
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS***
VERY CLEAN 2012 NISSAN VERSA PRICED TO SELL. THIS BEAUTY IS WELL LOOKED AFTER AND IS IN SHOWROOM CONDITION. EQUIPPED WITH FEATURES SUCH AS AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
AS PER OMVIC REGULATION AND STANDARDS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.
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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******
--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --
EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Keyless Entry
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Additional Features
  • Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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