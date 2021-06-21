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2012 Toyota RAV4

143,000 KM

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4WD,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,BLUETOOTH,REMOTE START

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2012 Toyota RAV4

4WD,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,BLUETOOTH,REMOTE START

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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143,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7410287
  • VIN: 2T3BF4DV8CW209927

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 143,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED 2012 TOYOTA RAV4 (4-WHEEL-DRIVE) 4WD IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS**  **EXTRA SET OF TIRES**

 

INCLUDES REMOTE AUTOSTARTER, ROOF RACK, EXTRA TIRES, ALLOY RIMS, BLUETOOTH, SIDE MIRROR BLINKERS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Spoiler
Luggage Rack
Rear Spoiler
Warranty Available
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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