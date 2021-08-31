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2013 Acura ILX

109,000 KM

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2013 Acura ILX

2013 Acura ILX

6 SPEED MANUAL | B.CAM | SUNROOF | NO ACCIDENTS

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2013 Acura ILX

6 SPEED MANUAL | B.CAM | SUNROOF | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$13,995

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109,000KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 8012604
  • Stock #: 2822
  • VIN: 19VDE2E5XDE400396

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 109,000 KM

Vehicle Description

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

***** SERENA MOTORS *****

2013 ACURA ILX PREMIUM PKG 2.4L 6 SPEED MANUAL

$13.995 + taxes & licensing

*KM: 109.000*

*CERTIFIED*

*NO ACCIDENTS*

*FULLY LOADED* 2.4L, FWD, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, POWER SUNROOF, HEATED LEATHER POWER SEATS, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BACK UP CAMERA, AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM,  KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE…

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Vehicle Features

PREMIUM
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Active suspension
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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