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2013 Chevrolet Cruze

150,000 KM

Details Description Features

$5,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2013 Chevrolet Cruze

2013 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LT Turbo w/1SA

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2013 Chevrolet Cruze

4dr Sdn LT Turbo w/1SA

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7481658
  • Stock #: 1G1PC5SB0D7327649
  • VIN: 1G1PC5SB0D7327649

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1PC5SB0D7327649
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
Passenger Airbag
Power Mirrors
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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